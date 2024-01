UURI JÄRELE: millised on Reet Linna, Kaja Kärneri, Margus Saare, Allan Muugi, Janek Lutsu ja Elo Mõttus-Leppiku uue aasta plaanid?

Vikerraadio saatejuht, 2023. aasta Kuldmikrofoni laureaat Kaja Kärner: „Tähistasin sügisel 70. sünnipäeva ja kevadel 50 aasta tööjuubelit, kuid ikka ootan oma intervjueeritavateks uusi põnevaid inimesi. Ükski minu usutletutest pole pääsenud teisele ringile. Kui palju huvitavaid, andekaid Eesti inimesi ootejärjekorras on.

Kõikidele lugejatele-vaatajatele-kuulajatele soovin aga, et neil läheks elus hästi, et nad saaksid hakkama. Et alati oleks jõudu ja eesmärk hommikul, miks üles tõusta ja üks kindla eesmärgiga päev õhtusse viia.“