Tagasi kodus, tundus Tiiule, justkui maailm oleks veidi muutunud. Päevad olid nagu puhtamaks pestud. Vanad tülid, mõttetud mossitamised, tühipaljas tusatuju jäid maha rabajärve, kus vesi need vaikides laiali kandis.

Kuigi Tiiu ja Markko ei suutnud endiselt kahekesi maha istuda ning omavahel lahkhelisid tekitanud teemadest sügavuti rääkida, oli nende suhtlus järgnevatel nädalatel harmoonilisem. Terapeudi ukse taha naasmine ei tundunud kummalegi enam elu parima mõttena. Seda enam, et ühel õhtul avastasid nad endalegi ootamatult, et nende soovid võivad ka argiõhtus ühise tee leida.

Mõlemad olid pärast pikka päeva väsinud, kuid mitte veel nii väga, et magama minna. Markko sirvis diivanil telefonist uudiseid. Tiiu lõpetas köögis nõudepesu. Ta klõpsas köögitule kustu ning seisatas elutoa ukseavas, kust jäi Markkot hämaruses silmitsema.

Mees teda ei märganud ja kui Tiiu talle ootamatult käed õlgadele asetas, võpatas tahtmatult. Tiiu ainult naeris ja istus diivanile mehe kõrvale. Ta tegi ettepaneku, et võiks midagi veel teha, kuigi selget arusaama, mis see midagi on, tal polnud. Ka Markkole ei tulnud esimesel hetkel midagi kohe pähe, kuid ühel hetkel rändasid nende jutud öisele rabajärvele.