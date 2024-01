Näitleja Karl Robert Saaremäe: olen mõistnud, et kui üldse kellelegi näidata oma tõelisust, siis on see ema

Tiina meenutab, et kord, kui Robert ja sõber 12-13aastastena ratastega linna vahel sõitsid, leidsid nad maast rahakoti 1001 krooniga. Poisid viisid leiu politseisse ja kui kohalikus lehes ilmus sellest lugu, siis nii mõnigi sõber kiitis, et kus on ikka lapsed. „Mind see üllatas, sest see tundub elementaarne,“ ütleb Tiina.