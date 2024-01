Olgu kuis on, aga seda uut alustame aplombikalt, tervitustega otse Viinist. Särav Annely Peebo toob meile suurilma hõngu koju kätte. Muide, primadonnat meikinud jumestaja Anni Hallik pajatas, et Annely on tema suur eeskuju. Aastal 2002, kui Annely koos Marko Matverega Saku suurhallis Eurovisioni lauluvõistlust juhtis, oli Anni koolitüdruk Õismäelt. Ta oli end teleri ette naelutanud ja ahmis kogu seda glamuuri ekraani kaudu sisse. Nii on tal peensusteni meeles kahe saatejuhi koos esitatud imeilus „Muinaslugu muusikas“ ja Annely kantud tualetid. See kõik määras Anni elus palju, elukutse valiku sealhulgas.