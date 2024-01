Annely Peebo: „Kui kroon peas viltu vajub, lükkan selle otseks, et edasi minna.“

Annely on suurepärases vormis ja energiat on tal sama palju kui kahekümneviiesel. „Kuni 54. eluaastani on võimalik numbreid pöörata, alates 55ndast enam mitte,“ naerab ta. „Minul on kätte jõudmas aeg, kui lapsed on suureks kasvatatud ja kodu üles ehitatud. Lauljakarjääri kõrval saan pühenduda rohkem oma hobidele ja ka õpetajatööle.“