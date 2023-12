Mida silmas pidada, kui kaalud ostu järelmaksuga?

Järelmaks võib, aga ei pruugi olla eratarbija krediit. Kõige tüüpilisem järelmaks on see, mida saab kaupluses taotleda ja sõlmida ning mispuhul inimene saab kauba kätte ja tasub selle eest maksegraafiku alusel pikema aja jooksul. Enamasti kaasneb teenusega lepingutasu ja intress. Kuid mitte alati.

Osa kauplusi pakuvad ka nö split, st hinna võrdseteks osadeks jagamise teenust , mis ongi kliendi jaoks lisatasudeta. Kauba saab kohe kätte, tasuda saab aga näiteks kolmes võrdses osas, ilma et see kokkuvõttes tuleks kallim kui ühes osas tasudes. Olgu pakkumine milline tahes, alati tuleb end lepingu tingimustega kurssi viia ja teha teadlikud otsused. Isegi kui teenus on tasuta, siis lepingu rikkumise puhul, näiteks maksetähtaja ületamisel rakenduvad sageli trahvid või viivised.

Selliste järelmaksuvõimaluste kasutamise eelduseks on kaupmehe ja finantsteenust pakkuva ettevõtte vahel sõlmitud leping. Siiski on Eestis palju kaupmehi, kes pole selliseid lepinguid sõlminud ning seetõttu järelmaksu klientidele ei paku. Samuti pole seni olnud võimalik järelmaksuga osta välismaistest veebipoodidest.

„Holm on Eesti oma pank, oleme välja kasvanud Eesti väikelinnast Haapsalust ja tänasel päeval pakume veebis teenuseid üle Eesti. Meie esimene teenus oligi Liisi järelmaks, mida Eesti inimesed on saanud kasutada juba 28 aastat. Kohaliku väikepangana oleme klientidele lähedal, tunneme ära nende vajadused ja saame kiirelt reageerida. Tänu sellele sündis ka uus teenus Liisi Pluss,“ selgitab Priit Pekarev.

„Tänapäeval kasutavad peaaegu kõik inimesed, noorte põlvkonnast rääkimata, nutitelefone. Juba ammu ei ole telefon enam vaid helistamiseks, sellest on saanud alati kaasas olev kaamera ja suhtlusvahend. Pidasime loomulikuks lahendada uue teenuse kasutusmugavus just läbi nutitelefoni – Liisi Pluss järelmaksu taotlemiseks on vaja vaid tootest ja selle hinnasildist teha pilt ning taotlusega koos panga iseteeninduses üles laadida. Sama lihtne kui teha pilt lemmikloomast ja see sotsiaalmeedias postitada,“ räägib Holmi erakliendi panganduse juht. „Hoolsuses ja vastutustundlikkuses ei tee me ka selle teenuse puhul mingeid järeleandmisi. Alati kontrollime klientide finantsvõimekust tagasimakseid sooritada ning inimene peab olema valmis ka eitavaks vastuseks – seda juhul kui taustainfo viitab võimalusele, et tagasimaksed võivad raskusi põhjustada,“ peab Priit Pekarev ülioluliseks vastutustundlikkust nii panga kui kliendi poolelt.