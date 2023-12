Kas tähed rääkisid selle aasta kohta tõtt? Mida tõotab uus aasta? Tosin armastatud staari vaatavad TV3 ekraanil oma saatusele vapralt otsa!

Et parema ja helgema uue aasta lootus on inimlik ning astroloogiliste seisudega tutvumine põnev, on kõikvõimalikud ennustussaated TV3 aastalõpuprogrammis kindlalt omal kohal. Tänavuses aasta viimase õhtu saates „Mida toob aasta 2024?“ tunnistab isegi 2023. aasta tähtpoliitik Urmas Reinsalu, et loeb aeg-ajalt horoskoope.

Palju läks täppi!

Ent selles saates ei keskenduta tänavu mitte üksnes tulevikule, vaid heidetakse ka pilk tagasi ning vaadatakse, mis läks selgeltnägijatel ja astroloogidel lõppeva aasta kohta täppi.

Näiteks toob saate toimetaja Anna-Maria Makko välja, et Igor Mang nägi ette suuri looduskatastroofe ja uputusi, aga ka Kaja Kallase mehe ümber lahvatanud idaraha skandaali. Et Kaja Kallase kui poliitiku jalgealuse teeb tuliseks lähikonnast keegi mees, luges välja ka Kirsti Timmer oma tarokaartidelt. Etteruttavalt: praegusele peaministrile keegi pikka pidu ei ennusta, saates üles astuvate ekspertide hinnangul peaks ta toolilt tagandatama või kukkuma hiljemalt märtsis.