45 aastat tagasi esilinastus kultusfilm „Siin me oleme!“ | Imre Sooäär: „Linnainimesed võivad Muhus ikka samamoodi eluvõõralt käituda.“

Lauri Vasar: „Kuna pidime Musta mere äärde lendama, püüdis Sulev minu osalusega stseenid varem ära filmida, aga palju jäi siiski tegemata. Kõige suurem etteaste on mul alguses, kus lehmi karjatades laulsin: „Kui on meri hülgehall …“ Pidin suud maigutama, sest salvestasime laulu stuudios varem ära. Kui täna enda esitust kuulan, ajab see naerma. Mul oli peenike hääl ja palju tuli laulda. Lõpuks oli hääl väsinud. Oleksin saanud paremini, aga Sulev ei tahtnudki nii väga täiuslikku tulemust. See pidi kõlama just nii, nagu seda laulab väike poiss.“

Imre Sooäär: „Filmis tegin kaasa koos aasta vanema õe Katriniga. „Siin me oleme!“ on kõigil peas. Tore on ikka vaadata, kuidas asjad olid siis, aga ega inimesed pole aja jooksul palju muutunud. Linnainimesed võivad Muhus ikka samamoodi eluvõõralt käituda.“