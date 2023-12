Teletäht Kristjan Jõekalda avameelselt lahkuvast aastast: „Särasilmsena teleekraanile ilmumine muutus aina raskemaks.“

«Minult on seda ennegi palju küsitud, millest see infarktilitakas tekkis, ja mina pole kunagi osanud vastata. Ma ei peaks ju kõikide parameetrite järgi üldse infarktimees olema, ükski sugulane pole selle nahka läinud. Tervisetestid olid enam-vähem korras, kuigi tundsin end imelikult juba kuu aega varem. Jah, kehalt jäme ma olin, aga on ka 150kiloseid morskasid, kes elavad nagu mikid. Arvestasin pigem maksatsirroosi või kopsuvähiga, sest pitsi ma ei sülitanud ja suitsu tõmbasin ka – peo ajal läks ikka terve pakk.“

***

„Läksin koju, panin ostud külmkappi ja kobisin taas lindile. Tahtsin näha, mis minust saanud on. Ma polnud poolteist kuud trenni teinud ja toimunud oli tohutu taandareng. Petsin end tühjade lubadustega. Juuli keskel hakkasin uuesti vuhkima ja siis, kuramus, hüppa või kaevu, võtsin kätte ka hantlid. Olen lindil nendega vehkides nagu poolearuline, aga ikka võtsin kaalus juurde. Lihaseid pole, aga kõht, kuramus, kasvab! Uuel aastal pean hakkama tegelema dieediga. Olen jõudnud veendumusele, et ei maksa ka radikaliseeruda. Kõike tuleb teha mõõdukalt.“