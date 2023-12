See ikooniline punane huulepulk: võimsate emotsioonide, enesekindluse ja naiselikkuse sümbol

Värvide maailmas on punane kui jumalanna, kes pühendanud end igavesele armastusele, kirele, sensuaalsusele. Jumestuskunstis pole aga midagi ajatumat kui klassikaline punane huulepulk – võimsate emotsioonide, enesekindluse ja naiselikkuse sümbol.

Tõsi on aga seegi, et punast on lihtne karta, sest sellele toonile mõtteid pühendades sähvivad silme ees esmajoones pildid glamuursetest kleitidest ja punastest vaipadest. Kui verev huul on palju enamat, kui sellega vaid sõbraks saada. Miks mitte tõsta just sellega oma meeleolu aastalõpus ootavatel perekondlikel õhusöökidel või romantilistele väljasõitudele minnes. Kirglik ja silmatorkav punane võib leekima lüüa kõik sündmused. Seda teab ning julgustab kinnitust saama ka Kaubamaja Ilumaailma konsultant Sigrid Roomet.