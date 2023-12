Kuidas ennustada endale uut aastat? Kirsti Timmer ja nõid Nastja annavad nõu

Aastavahetuse periood jõuludest kolmekuningapäevani on juba iidsetest aegadest saati koondanud rikkalikult erinevaid maagilisi tegevusi, millega ennustati nii saabuva aasta ilma, saaki kui ka inimsaatust. Olgu see siis kasvõi levinud usk, et kui uue aasta esimese päeva hommikul tuleb esimesena vastu naine, tähendab see õnnetust, mehega kohtumine tõotab seevastu õnne. Mõned soovitused ennustamiseks leiad siit.