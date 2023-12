TA ON LAVADEL TAGASI! Maaelus karastunud lauljanna Mari-Leen: „Maal elamine eeldab, et oled rikas ja võimeline seal elamise eest ise peale maksma.“

Esiteks on vaja abikäsi, aga rahvast elab maal niigi vähe. Peale joodikute, kellele kunagi loota ei saa, pole kellelegi tööd pakkuda, sest töövõimelised, usaldusväärsed ja kohusetundlikud on selle juba ammu leidnud. Kui mitte kodu-, siis välismaal. Heinateoks on vaja traktorit, mis vajab kütust, autot igapäevaelu korraldamiseks, kord nädalas linnas käiguks, et toitu ja muud vajalikku osta, kingsepa või postkontori külastamiseks.

„Ääremaal elada on päris raske. Kogu aeg peab hullult planeerima, ja kui linnas asju ajad, ei tea sa, kas kodu lähedal on vahepeal lund sadanud ja tee lahti lükatud või mitte. Aga lund sajab iga päev, mitu kuud järjest. Räägitakse automaksust ja soovitatakse kasutada ühis­transporti, aga ühissõidukiga 7 km kaugusele poodi minna tähendanuks seda, et lähed poodi hommikul kl 9 ja naased kl 16. Eakamad istuvad vahepeal raamatukogus, aga mul on ju vaja tööd teha, riik mulle raisatud aega kinni ei maksa,“ kirjeldab Mari-Leen Eesti praegust maaelu.