Viirused ründavad! Milliste toitudega saab valmistuda kaitsmiseks?

Tohtrite kogemus näitab, et lapsed, kes söövad rohkem vitamiini- ja mineraalide rikkaid toite, põevad külmetushaigusi tavaliselt lühemalt ja kergemalt. Immuunsüsteemi tugevdamiseks peaksid lapsed sööma iga päev vähemalt viis portsjonit puu- ja juurvilju, rõhutab Südameapteegi proviisor Kerli Valge. Üks portsjon on umbes 100 g ehk paras peotäis värskeid või kuumtöödeldud puu- ja köögivilju ning marju. Sellise koguse söömisel on tõenäoline, et organism saab kätte piisava hulga paljudest vitamiinidest ja mineraalainetest, samuti vajalikke fütotoitaineid, vett ja kiudaineid.