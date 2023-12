Enim seksuaalpartnereid on türklastel

Türgile järgneb Austraalia, mille elanikel on elu jooksul keskmiselt 13,3 seksipartnerit. Austraalial on tihedalt kannul Uus-Meremaa 13,2 seksuaalpartneriga. Ka islandlastel käib vilgas intiimelu – nemad jõuavad elu jooksul magada keskmiselt 13 inimesega. Kõige vähem seksuaalpartnereid on maades, kus abielueelsest seksist on kombeks hoiduda. Indias näiteks on inimesel elu jooksul keskmiselt kolm seksipartnerit, ka Hongkongis, Vietnamis ja Hiinas jääb see arv alla nelja.