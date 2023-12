LIPSUGA UHKELDAV KÄNGURU JA JÕULUKLEIDIS KITS: Ranna rantšo perenaine Ande Arula kaunistas sadade hoolealuste rõõmuks ära kogu lauda

Ande hoolealused on suured suhtlejad, nii omakeskis kui ka inimestega. Määgimist, kiremist, kaagutamist, prääksumist kostab pidevalt. Ja mis peamine, kõik on tõesti ülisõbralikud ja tahavad tutvuda, mistõttu saab isegi täiskasvanu kindlasti kogeda midagi uut. Näiteks katsuda kängurut või paabulindu, veenduda, kui pehmed on eeslimokad või kui soe on kalkunilott.

„Siia toodud loomi mina edasi ei anna, ei müü, ei äritse. Müün vaid siin sündinud loomi, varssasid ja tallesid,“ rõhutab Ande, kes neil päevil ka rantšo jõulukohvikule hinge sisse puhub.

Perenaise sõnul on meil loomadelt palju õppida. Eeskätt üksteisega arvestamist ja seda, et koos olles on alati soojem ja parem. Et kui kõht täis ja pesa kuiv, ongi kõik hästi. Lõbu pärast ei tapeta ega peksta. Loomadel on kadestamisväärne kohandumisvõime, nad on leplikud ja tänulikud. „Muidugi on raske ja vahel ikka mõtlen, kaua ma jaksan, aga siis vaatab sulle 15aastane kits otsa ja justkui küsib: kas sööd mind nüüd ära või? Mis sa tönnid, too mulle parem midagi head!“