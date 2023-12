Epp Kärsin: kuidas peaks keegi teadma, mida seksilt oodata, kui kogemus piirdub vaid mõne partneriga?

„Keskmine vahekord kestab 5,4 minutit, aga enamik naisi ja mehi vajab aega, seega peaks minimaalne eelmäng kestma 20 minutit. Kähkukad on ka väga ägedad, aga kui elu ainult koosneb neist, ei paku see meile peagi enam midagi erilist. Tõeline, hingeline seks vajab palju rohkem aega,“ räägib naudingute koolitaja Epp Kärsin, et seks on palju enamat kui see, milleks enamik inimesi seda peab.