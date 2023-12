Pullidest-pallidest rõõmutainani: millised on näitlejannade Liisa Aibeli, Piret Laurimaa, Kersti Heinloo ja Harriet Toompere jõuluaegsed lemmiktegevused?

Kui Liisa lapsepõlves küpsetati piparkoogitainas ühe hooga ära, siis tema kodus on pronksikarva mass alati käepärast. „Võtan kasvõi peotäie ja valmistan mõned piparkoogid. Nende tegemine on mõnus.“ Piparkooke ta sööb, aga meeleldi hellitab kolleege. „Üks inspitsient ütles aastaid tagasi, et tema tahab tainast. Nii see läks. Sama sooviga tuli teine ja kolmaski.“

Pagarmeister kraamib kotist piparkoogitaina ja piparkoogid. Oh sa heldene aeg! Milline jumalik aroom ja taevalik maitse. „Või, või ja veel kord või.“ Ohtrale võile lisaks suhkur, jahu ja „tundele vastavalt“ iseloomuga pipart. „Kõike tuleb panna kaalu järgi. Väiksemate portsjonitega peab olema täpne, aga suurema koguse puhul saab natukene möllata.“ Teismeline tütar loob heameelega kaasa: aitab kaaluda koguseid, tema looming on ka taina ümbrispaberile joonistatud vahvad tegelased.