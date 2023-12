KIIDUVÄÄRT ALGATUS: Madli-Mai eestvedamisel saadeti tänavu hooldekodudesse üle 12 000 jõulukaardi!

Kolm aastat tagasi sügisel oli Madli-Mai (27) laps aastaseks saamas. Naine oli pikalt lapsega kodus olnud, üksindust lisas möllav koroonapandeemia. Kõik halvad asjad langesid kokku – tol sügisel suri ka naise vanaisa, kes veetis enda viimased eluaastad hooldekodus.

Et keerulisse aega helgust tuua, tekkis Madli-Mail soov teha midagi toredat ja rõõmsat. Ta tuli mõttele teha sugulastele jõulukaarte. „Samas mõtlesin palju sellele, kuidas minu vanaisa hooldekodus oli. Mu süda valutas, et sealsed elanikud on tihtipeale väga üksikud. Paljudel hooldekodus elavatel inimestel ei ole üldse lähedasi, ka loobuvad töötajad ajast koos oma perega ning kulutavad selle eakate eest hoolitsemisele. Otsustasin, et kutsun üles Eesti inimesi tegema jõulukaarte neile, kes on jõulude ajal kõige rohkem üksinda ja koroona tõttu maailmast ära lõigatud,“ meenutab Madli-Mai algust.