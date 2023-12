Kui argielu väsitab, pane punane kuub selja ja mängi jõuluvana: siit leiad häid näpunäiteid, kuidas alustada

«Olen käinud haiglas päkapikku ja pingviini mängimas ning linnas koos abikaasaga suurte saurustena tiirutanud. See elevus läbisegi rõõmu ja hoolimisega ning need vastu jalutavad naeratused, vahel kohmetud ja üllatunud, need soojendavad mitte hetkeks, vaid alatiseks. Tunne, et oled kellegi hallist päevast suutnud korraks välja sikutada ja päikesekiire talle pihku pistnud, on seda kõike nii väga väärt!