Shroomwelli Lõvilaka tooted: kuidas looduslikult parandada mälu ja keskendumist

Lõvilaka seene positiivsete omaduste hulka kuuluvad neuroprotektiivsed efektid, mis aitavad parandada mälu ja keskendumisvõimet. Samuti on see tuntud oma põletikuvastaste ja antioksüdantsete omaduste poolest, mis aitavad tugevdada immuunsüsteemi.



Lõvilaka tinktuur – Lion`s Mane on tuntud oma võime poolest toetada neuroloogilist tervist. Tinktuur aitab parandada mälu ja keskendumisvõimet, olles suurepärane abivahend igapäevases vaimses töös. Lõvilaka tinktuuri eelised võrreldes pulbrite ja tablettidega on mitmekülgsed. Esiteks, tänu kiirele imendumisele suu limaskesta kaudu, vältides seedesüsteemi, on toimeained efektiivsemad ja mõju ilmneb kiiremini.

Teiseks, topelt ekstraheerimise protsess (alkoholi ja veega) tagab rohkem väärtuslikke toimeaineid kui pulbrite või tablettide versioonides. Kolmandaks, alkoholi roll ekstraheerimisprotsessis ja vereringes kiirendab toime saabumist. Lõpuks aitab alkohol toimeainetel lihtsamini ületada aju-vere-barjääri, viies kasulikud ained kiiremini ajju. Seega, tinktuur pakub selle seene kõige tõhusamat kasutusvormi. Alkoholi kogus tinktuuris on väga väike ning täidab ainult transpordi eesmärki.

Lõvilaka suusprei „Brain&Focus“ – pakub kiiret ja mugavat viisi lõvilaka seene kasulike omaduste nautimiseks. Suusprei vorm võimaldab aktiivainetel kiiresti imenduda, pakkudes selgust ja leevendust stressirohketel hetkedel. Lihtne kasutada ning mugav kaasas kanda - lisaks on sellel meeldiv piparmündi maitse.

Lion`s Mane Focus – tervislik asendus energiajookidele. Ole energiline ning fokuseeritud ilma energiajookide negatiivsete kõrvalmõjudeta! Uuringud on näidanud, et Lõvilaka seen aitab taastada sünaptilist funktsioneerimist, võimendades õppimisvõimet ja suurendades keskendumisvõimet. Selle joogi valmistamisel oleme kasutanud üksnes looduslikke koostisaineid – õuna, ingverit ja mett –, mis koos loovad meeldiva maitseelamuse.