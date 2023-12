PÜKSID MAHA! Eesti üks väheseid profistrippareid Rasmus Klaos: „Tõelised peoloomad on 60–70aastased daamid!“

Rasmus pakub, et 95 protsenti tema esinemistest teeb vaatajad õnnelikuks. „Striptiisi tegemisel on kõige raskem see, et tavaliselt ei tea, kes on publikuks,“ nendib ta. „Mõni seltskond võib olla emotsioonide väljendamisel väga kinnine. Mida lahtisem, seda lihtsam on teha. Samas on oluline seegi, et publik täpselt ei tea, mida oodata. Kerges šokiseisundis publikut elavdada on lahe!“

Rasmuse sõnul paljana rahva ette tulek teda ei morjenda. Pealegi ei võta ta end kunagi täiesti alasti, aluspesu jääb alati jalga.