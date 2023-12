Jõuluvana Meelis aitab maagiat elus hoida ja saab igas olukorras hakkama: kui habe ununeb koju, keksib algatuseks ringi päkapikuna

„Üksteist aastat tagasi pöördus hea sõber minu poole palvega, et kuna tema mees on töö tõttu hõivatud, kas mina saaks minna ja nende laste rühmas jõulupeol kinke jagada. Sain hiljem kiidusõnu lasteaia direktorilt, kes palus mind ka järgnevatel aastatel kingitusi jagama. Peale seda ühte korda hakkaski lumepall veerema ja täna võin käsi südamel öelda, et olen professionaalne jõuluvana igas vanuses inimestele,“ räägib auväärt ametit pidav sisulooja ja fotograaf Meelis (38).

Ehkki kopsaka kingikotiga taati saab tihtipeale mängida ka mõni sugulane, eelistatakse seda siiski teenusena tellida, sest nii saavad kõik pidu nautida. „See pole ju kuigi tore, kui pidu on täies hoos ja siis öeldakse Peetrile: „Aitab sulle küll, viska riided selga ning jaga kinke.“ Lisaks tuleb mõelda sellele, kust saada tarvilik kostüüm, mis on selle eelarve jne. Jõuluvana tellimine on ennekõike mugavusteenus, et kõigil oleks tore. Lisaks ei pea pärast põnnidele seletama, miks jõuluvana kandis Peetriga ühesuguseid pükse või miks ta lõhnas samamoodi nagu Peeter,“ ilmestab vestlust naer.