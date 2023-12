Amsterdami vaatamisväärsused: mida peab Amsterdami reisides nägema?

Amsterdam on tuntud oma liberaalse suhtumise poolest ja Punaste laternate kvartal on üks selle vabameelse kultuuri silmapaistvamaid näiteid. Kuigi see piirkond on tuntud oma täiskasvanute meelelahutuse poolest, pakub see tegelikult palju rohkem kui pelgalt seda. Punaste laternate kvartal on rikkaliku ajalooga ning sellel on iseloomulik arhitektuur, mis peibutab ka kõiki ajaloo ja arhitektuuri entusiaste.