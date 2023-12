SÜDAMLIKUD TASUTA TANTSUÕHTUD TALLINNAS: "Paljud tänase paarid on ilmselt sündinud õhtutest, mil tüdrukud istusid seina ääres ja poisid passisid ukse juures, et ühel hetkel silmarõõmu tantsule paluda."

Koidula meenutab endisi aegu, kui tüdrukud istusid seina ääres ja poisid passisid ukse juures, et ühel hetkel süda rindu võtta, silmarõõmu ees kummardada ja teda tantsule paluda. Kõik see on jäänud minevikku. Paljud tänase tantsõhtu tähtpaarid on ilmselt sündinud just säärastest õhtutest ning terveks eluks kokku jäänud, mistõttu on tuldud enamasti abikaasaga koos.

Aastatega on üksteisega sõbrunetudki, mistõttu on, millest rääkida. Ent maailm on muutunud. Kui varem pälvisid partnerita tantsupõrandal soleerijad üleüldist tähelepanu, siis nüüd ei tehta sellest isegi konservatiivsemas seltskonnas numbrit.