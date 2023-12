TÕELINE VÕLUVITS: Bodi on riideese, mis aitab keha kõige paremas valguses näidata

Lihtsalt öeldes – bodi on pikendatud jalgevaheosaga särk, pluus või topp, mis vallutab mitmel põhjusel südameid. Üks olulisem neist on kindlasti võimalus, kui otsustad selle anda, saada mitmekülgseks garderoobi klassikuks. Kanna seda julgelt koos mitmete olemasolevate esemetega, olgu su stiil siis minimalistlik, naiselik või julge riskeerija.

Bodist võib saada ka võluvits, millega näidata figuuri selle kõige paremas valguses. Kaovad ju nii harjumuspärastest ülaosadest värvlisse peituvad kortsud ja kangakuhilaid. Mõneti toimib bodi aga lausa figuuri korrigeeriva rõivana, hästi valitult saab sellega üleliigset peita, vajalikku tõsta, olulist rõhutada. Pane vaid tähele, et igapäevaselt kantav bodi ei läheks segamini vormiva rõiva või aluspesuga – need on siiski teemad omaette.