EKSKLUSIIVSELT NAISTELEHES | Esiklapse ootel Charleen Rennit: "Olen emaduseks valmis. Ilma ärevuse ja hirmudeta!"

Millal tundsid pärast eelmist lahkuminekut, et oled taas sina ise? Mis andis raskel perioodil jõudu tulevikku vaadata?

Elu ise, milles on nii palju avastamist ja elamisväärset. „Tee seda, mis paneb sind tundma kõige elusamalt,“ on minu õnne valem. Olen mina ise, kui tunnen end vabana – see on ka armastades oluline. Mul ei olnud vaja end taas leida, küll aga igatsesin oma aega ja ruumi. Olin unustanud, mis tegi mind lapsena õnnelikuks, mul oli vaja lõpetada enda tõestamine ja saavutamine. Oli tarvis pidurdada, hingata, olla.

Alati annab jõudu tänulikkus ja teadmine, et kõik on mööduv. Mõistmine, et õnn pole sõltuv teguritest väljaspool meie kontrolli. Mul on suur elujanu, minus on rõõm. Mulle meeldib vara ärgata, olla uue päeva ootuses, luua olemasolevate võimalustega parim. See on loomine kõige suuremas võtmes. Ja muidugi, mida aeg edasi, seda enam mõistan, et suurim kohustus nii enda kui ka teiste ees on hoida oma tervist.

Kuidas said tuttavaks tulevase lapse isaga?

Jaan võttis minuga ühendust, algas poole aasta pikkune dialoog. Olin kedagi uut oma ellu lastes ettevaatlik. Ta nägi järjekindlalt vaeva, saatis igal nädalal lilli erinevasse džunglisse, kus Indoneesia avastamisretkel viibisin.