VINÜÜLIDE VÕIMAS TAASTULEMINE. Vanu helindeid restaureeriv Glen Pilvre: „Minu ideaal on säilitada vana asi nii autentsena kui võimalik.“

Gleni sõnul käib restaureerimine ja kõlakujundamine käsikäes. „Kui sulle tuuakse 60ndatest pärinev vinüülile salvestatud kraam, on kuulda krabinaid, sahinaid, heli kõikumisi ja muud jama. Vanemad salvestised on kohati üsna hõreda saundiga, sest toonased seadmed ei võimaldanud paremat,“ selgitab ta.

Gleni restaureerimistöö just lintidest alguse saabki. Mõistagi on need eelnevalt suurtelt stuudiomakilintidelt arvutiga failideks ümber võetud. Tõsi, tegelda on tulnud ka vanemate digisalvestuste, kassettide ja mp3-dega, et neid ajakohastada ja vinüülisobivaks muuta.