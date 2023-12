KÄSIKÄES LÄBI ELU: kaksikud Mari ja Mai peavad ühte ametit, töötavad külg külje kõrval ning elavad samas kortermajaski

Kui lapsepõlves aeti pere ainsaid lapsi sassi pigem harvadel juhtudel, pole täiskasvanueas enam mingit kahtlust, kumb on kumb. Aastatega lihtsalt on erinevused tugevamalt välja joonistunud. Lisaks välimusele ka iseloomult – kärsitu Mai pakatab energiast ja tahab kiiresti kõik asjad ära teha. Mari võtab asju rahulikumalt ja võib ühe asja kallal nokitseda tunde, kui mitte päevi. „Kui mul mingi ideesähvatus tuleb, laon selle õele välja, kuid ise tüdinen üsna ruttu. Mari võtab aga ideed kuulda ja teeb need teoks.“

Juba pisikeste tirtsudena meeldis neile ka käsitöö, sest vanaema heegeldas, kudus ja õmbles meisterlikult. Ja ema pidas lausa õmblejaametit. Pere rahalise kitsikuse tõttu läksid kaksikud põhikooli lõpetamise järel kohe tööle ettevõttesse, kus kohapeal koolitati paelakangruid. Ehk selles ametis tuli kõike paelast teha – näiteks püksirihmu ja -kumme.