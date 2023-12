FELIKS KARK 90 | Sünnipäevalaps Naistelehele: „Nüüd siis olen hooldekodus. Mul on omaette tuba televiisoriga.“

Suupilli mängimine on nagu rattasõit, kord õpid selgeks ja pähe see jääb. „Oleme nagu sukk ja saabas – kats lahutamata sõpra.“ Ta oli viiene, kui suupilli mängiv isa tegi pojale erilise kingituse. „Õppisin mängima kuulmise järgi.“ Sellega oli parasjagu pusimist, no ei saanud esialgu õiget viisi kuidagi kätte. „Mulgimaal, seal on hea elada … tataraa,“ kõmistab ta tänaseks pähe kulunud tuntud viisi. Feliksil on meeles, et kord rongiga vanaema ja vanaisa juurde maale sõites mängis ta suupillil sedasama teada-tuntud meloodiat võõrastele kaasteelistele. „Sain aplausi. See oli minu esimene.“

Üks eriline lugu meenub Feliksile veel. Ta oli kümnene, kui nende pere pages Tallinna tabanud pommirahe eest Läänemaale. „Seal asus sakslaste sõjaväelaager ja üks soldat kinkis mulle oma pilli. Ta ei kannatanud enam minu häälest ära pilli. Mul oli nii hea meel.“