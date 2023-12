Vastikult tüütu või üdini armas: kas aegade suurim pühadehitt „Last Christmas“ võib tõesti raadioeetrist kaduda?

etsembri algul möödus legendaarse laulu ilmumisest 39 aastat! Vähesed teavad aga, et duo Wham! liige George Michael kirjutas 1984. aastal kõigile tuttava hiti täiesti üksi.

Bändikaaslane Andrew Ridgeley on ajakirjandusele laulu sünni põhjalikult lahti seletanud: „Sõitsime koos Michaeliga tema vanematele külla. Pärale jõudes sõime kõik koos lõunat ja istusime teleka ette jalgpalli vaatama. Korraga tormas George üles kunagisse lastetuppa. Tund hiljem tagasi tulles oli ta nii elevil, nagu oleks äsja aarde leidnud – tagantjärele võib öelda, et selle ta leidiski. Läksime üles tema tuppa, kus veetsime lapsepõlves palju tunde raadiosaadetele paroodiaid salvestades. Tuppa, kus oli süntesaator ja mingid seadmed inspiratsioonivälgatuste salvestamiseks. Ta mängis mulle sissejuhatust ja refräänimeloodiat. See oli imeline hetk. George sai hakkama uskumatu asjaga – kehastada jõulude olemust meloodias. Ja kui lisada sellele veel tekst, mis rääkis armastusest ja reetmisest. See oli tehtud nii meisterlikult, et sütitas esimesest taktist kõigi kuulajate südamed.“