PSÜHHOLOOG ANNAB NÕU: miks tunneme pühade ajal üksildust ja kuidas sellega toime tulla?

Paljudele on pühadeaeg rõõmu, koosviibimise ja traditsioonide aeg. Kuid on ka neid, kelle jaoks on just see üksilduse ja isolatsiooni periood. Psühholoogiliselt mõjub sel ajal üksildus inimesele keeruliselt, sest kõik ümberringi näib olevat täis pidustusi ja lähedust. Selle perioodi võimendavad mustemaks ka külm talveaeg, lühikesed päevad ja pikad pimedad õhtud. Selline olukord loob melanhooliat ja tekitab välismaailmast eraldatuse tunnet. Kõige raskem võib-olla neil, kes elavad üksi või on kaugel oma lähedastest. Määrav pole ainult füüsiline, vaid ka emotsionaalne eemalolek.