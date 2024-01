Puust ja punaseks: millises järjekorras kasutada näohooldusvahendeid?

„On üsna mitu tegurit, mis mõjutavad, kas ja kuidas valitud hooldustooted toimivad. Kõige lihtsamast alustades – paljud arvavad, et mida rohkem kreemi peale kanda, seda tõhusamalt see toimib. Sellega on nii ja naa,“ tõdeb Melior Beauty Ilusalongi kosmeetik Aune Küüt. „Tarbides toodet liigselt, ei tee see loomulikult kahju, küll aga raiskad asjatult väärt kraami.“ Aune toob välja kreemitamise kuldreegli. „Näokreemi võta herne, silmakreemi riisitera jagu.