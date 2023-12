ELU NAGU SEEBIOOPER | Eestlanna elu Mehhikos: ilusalong magamistoas, granaat restoranis ja narkokartelli ähvarduste tõttu äri sulgemine

„Mu teine rasedus oli hästi raske, sest tegelikult ootasin kaksikuid, kuid viiendal ootuskuul kaotasin ühe neist… Teise päästis vaid see, et nad olid erimuna kaksikud ja neil oli erinev lootekott. Ma blokeerisin selle endas mõneks ajaks ära. Ma kaotasin poja.“

Pärast poja kaotust pidi Kadri olema kodus säästval režiimil, et end hoida. See oli naisele vaimselt väga raske aeg, sest ta tundis poja kaotuse tõttu suurt leina. Veel kartis ta seda, et ka tütrega võib samamoodi minna.

/…/

Granaat visati restorani just sel põhjusel, et omanik oli saanud kartellilt ähvarduse, millele ta otsustas läbi sõrmede vaadata. Ta ei tahtnud neile katusemaksu tasuda, kuid tagajärjed oleksid võinud hirmsad olla. Kui Kadri ähvarduse sai, oli ta juba kursis, mis võib saada, kui ta neile ei maksa ja oma äri jätkab. „Ma lootsin, et ehk saan pealinnas uuesti salongi avada ja sinna töötajaid palgata ning ise Xalapas edasi elada, aga kartell kirjutas uuesti, et nad on kõikjal. Kui sa ei maksa, siis nad võivad su pereliikmed ära röövida või tappa. Nad teevad kõike.“ Lisaks sellele võib kartell ka kliente ehmatada, et nad ei tuleks tagasi.