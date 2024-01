60 aastat abielus! Vilve ja Vello on aktiivsema elustiiliga kui paljud noored: „Meil pole aega haiged olla!“

Paaril täitus sel sügisel 60 abieluaastat ja nad on kogu selle aja üheskoos väga liikuvad olnud. Ja võimalus selleks leitakse alati! Kui muidu tähistatakse pulma-aastapäeva mõnes spaas puhates, siis näiteks koroonalaine ajal tehti tähtsa päeva puhul hoopiski üks pikk kepikõnd. „Tavaliselt meil ongi nii, et üks ütleb – kuule, lähme nüüd kõndima – ning teine ei tihka ära öelda. Üksi oleks kuidagi nukker, ikka koos peab asju tegema,“ muheleb Vilve.

Õlg õla kõrval liikudes saavad kõik jutud räägitud ja teemad arutatud. „See ju ongi tervisliku liikumise retsept: tempo peab olema kõndides selline, et saab teisega vestelda. Kui hingeldad, pingutad üle,“ õpetab Vello.

Üheskoos tehakse kepikõndi, suusatatakse, sõidetakse ratastega ja tehakse kõvasti aiatööd. Tõtt-öelda ongi aiatöö ainus, kus Vilve ja Vello mõlemad oma asja teevad, üks aia ühes, teine teises nurgas. Ülejäänud aja meeldib neile ikka koos toimetada – terves kehas terve vaim, nagu öeldakse. „Üksinda on raskem minna kui kahekesti. Eilegi oli ilus õhtu ja Vilve ütles, et läheme ja teeme ühe tiiru. See innustas kohe mind ka,“ jutustab Vello.