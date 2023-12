HARULDASED JA AINULAADSED: tilkhaaval kokku segatud nišiparfüümid jutustavad hurmavaid lugusid

T-Perume’i lõhnalabor Tallinna südalinnas Parda tänaval näeb välja nagu peenemat sorti aroomipood. Laborisse, sellesse kõige põnevamasse paika, lubab peremees heita vaid põgusa pilgu. Seinaääred on ääristatud üle tuhande erineva väikese aroomipudelikesega, millest Tony tilkhaaval algmaterjali võtab ning elamusi tekitavateks parfüümideks komponeerib. Ta valib toorainet hoolikalt kõikjalt üle kogu maailma – jalutab põldude vahel ning piidleb ümbrust veendumaks, et taimede kasvukeskkond toetaks nende parimaid lõhnaelamusi.

Sellise algmaterjali omavaheline kokkusegamine muudab lõhna justkui igikestvaks sümfooniateoseks. „Tony, mis sa tegid? Mu käsi on väsinud! Aga ma pean seda lõhna kogu aeg nuusutama, sest see muutub ja on kogu aeg huvitav,“ kurtnud üks sõber talle kord.