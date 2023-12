Lõpuks ometi on käes litrite aeg – saa sädelusega sõbraks!

Litterpüksid

Jah!

Pükse on keerulisem välja kanda kui teisi litritega ehitud rõivaid. Kuna istuvus on see, millele peab enim tähelepanu pöörama, siis proovi, proovi, proovi. Lõikes kaheldes tea, et elegantselt mõjub alati sirge ja laiem või alt laienev mudel.

Ei!

Pükste juurde jalatseid valides väldi kõike sätendavat, olgu selleks samuti litrid, kivikesed või jõulised metalliktooni detailid.