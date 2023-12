PÕNEV HOBI! Osavate kätega Karini näppude all sünnivad nii vilditud presidendid kui ka muusikud

Välismaistest kuulsustest on ta vilti pannud Ameerika jalgpalli profiliiga NFL staari Robert Griffini. Temaga oli veel selline vahva lugu, et kord juba USAsse saadetud villafiguur toodi Karinile tagasi, sest see vajas iluravi. Täpsemalt oli Türilt pärit seitsmevõistleja Grete Griffini abikaasa vahetanud klubi ja nii vajas kingitud nukk oluliselt ümber tegemist. Villafiguuril seljas olnud Cleveland Brownsi kirjadega särgi asemele tuli talle selga teha Baltimore Ravensi logoga mängusärk. Samuti tuli teha korrektuuri soengule, sest Robert ei kandnud enam rastapatse. Karinile oli see oli üsna mahukas, aga huvitav töö.

Kodumaistest kuulsustest on tal elutoa laual meid tervitamas vilti seatud senised presidendid. Praegu ametis oleva tegemist on ta alustanud, aga kas sellest ka president Alar Karis välja tuleb, seda Karin praegu veel öelda ei tea. Nii on ta vastanud ka teiste alustatud tööde puhul, et tõehetk saabub siis, kui seda saab valmis kuju pealt kinnitada.