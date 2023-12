Anne Veski elust pärast kalli Benno lahkumist: „Räägin mõttes temaga. Uh-uhu-huu, see ongi halvim, et mõni asi vajab arutamist, aga mul pole kellegagi mõtteid vahetada.“

Kui on nii palju mälestusi, kas siis ei tahaks põgeneda ja ära kolida ... Annet oleks nagu ribidesse susatud. „Püha müristus. Mööda Venemaad sõites mõtlesin isekeskis, et kõik on saavutatud, aga millal saame Bennoga koos ehitatud maja nautida?“ Vaikus võtab maad. „Ma elan ideaalses kohas, siin laulavad linnud ja jalutavad kitsed. Olen nagu metsas. Miks ma peaksin minema korterisse, sellest kõigest loobuma ja alustama otsast peale?“ Annel on õigus, linnaäärne valge maja seisab puusalude keskel täies vaikuses. Siin asub omajagu vanu taluhooneid, lookleb lõpmatuid kiviaedu ja lähedal loksub meri.

„Õnn on see, kui sul on hommikul põhjust üles tõusta, midagi teha, kuhugi ja kellegagi minna. Seda põhimõtet mina järgin,“ lausub ta.