Saatejuht Liina Randpere uued väljakutsed ettevõtjana: "Olin nii kaua sellele mõelnud, see on ju nii geniaalne - maailmas midagi teist sellist olemas pole!"

„Ma tahaksin kunagi teha teles vestlussaadet.“ Sõbralik, toetav ja rõõmus naine on avatud loomuga, kelle juhitud saates võiks olla lugude jagamist ja üksteise toetamist. „Mul on olnud kaks raseduse katkemist ja olen sellest alati avameelselt rääkinud. Mingeid asju sain teada alles seda kogedes ja olin väga mures. Mõtlesin, mida ma valesti tegin või kuidas toimida teisiti, et enam nii ei läheks,“ sõnab ta. Liina soovitab igasuguste probleemide, isegi väga intiimsete ja isiklike korral kellegagi rääkida. „Olen seda kogu aeg teinud ja sellele kinnitust saanud. Arvad, et oled üksinda, jääd oma pähe kinni, teed sellest suure draama ja ei oska kuidagi edasi minna. Uskumatu, aga pooled naised, kellele ma raseduse katkemisest rääkisin, kinnitasid, et see on ka nendega juhtunud.“