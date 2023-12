MEES OTSIB NAIST, NAINE OTSIB MEEST: noortel on Tinder, aga kuidas leiavad partneri eakamad inimesed?

Keskealine Piret räägib, et tema 65aastane ema on kategooriliselt igasuguste deitimisrakenduste vastu. „Tema arvab, et seal võib pettuste otsa sattuda. Pärast isa surma, kuus aastat tagasi, on ta jäänud väga üksikuks. Me vennaga soovitasime tal tõmmata arvutisse Tinderi – seal on ju ka tema vanuses inimesi. Lihtne kaaslast leida ja näed kohe ka tema pilti. Aga tema saatis meid selle jutuga kukele!“ meenutab naine.