VÕTA ja õpi ainult uut

Anne lugu

Anne, täis unistusi ja sihikindlust, läks mõned aastad tagasi omandama magistrikraadi, et oma haridusteed rikastada. Teda läbis rõõmusähvatus, kui märkas õppekavas ainet, milles oli teadmised omandanud ja kinnitanud need bakalaureuse kraadiga. Talle meenus VÕTA ja tunne, et nüüd on tema kord võtta ja kasutada ära varasemad teadmised.

Õppeosakonda pöördudes pikka juttu polnud. Lühike vastus oli, et ei saa. Laiema põhjendusena toodi välja, et bakalaureuses omandatut magistri tasemele üle kanda pole võimalik.

Anne ei olnud VÕTA-teadlik ega vaidlustanud otsust, kuigi ta oli lisaks kraadile selles valdkonnas teinud pidevalt ka samas valdkonnas tööd. Ta lõi käega, käis loengutes, tegi kaasa kodutööd, kuigi oleks võinud samal ajal õppida midagi uut või jagada õpingutest vabaks jäänud aega perele või hobidele.

Seisa enda eest!

VÕTA süsteem on enamat kui lihtsalt akadeemiline protsess; see on tunnustus iga õppija eluteel omandatu teadmistele ja oskustele, mida uhkusega kaasas kanname.

See süsteem julgustab õppijaid mõistma, et iga kogemus, iga õppetund on samm edasi nende haridusteekonnal. See ei säästa mitte ainult aega ja ressursse, vaid on ka tunnustuseks õppija isiklikule ja professionaalsele kasvule.