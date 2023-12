HINNATUD KRIMIROMAANIDE AUTOR: „Avalda armastust, ära karda!“

Mitmekülgset autorit on alati huvitanud inimesed – nende käitumine, mõtlemine ja tunded ning alalised vastuolud nende kolme kategooria vahel. Ta usub, et inimeste puhul on peaaegu et reegel mitte öelda seda, mida nad tegelikult mõtlevad. Ka kultuuriruum, näiteks nagu see on Eestis, paneb reeglid filtrina suu ette: halvusta, laida, kritiseeri, aga jumala eest ära avalda armastust! Ära ütle, et sind teeb miski õnnelikuks või et sa tunned, et elu on päikest täis. Kui seda teed, oled kohe uhhuu. „Mind ei ole sellised käibetõed kunagi köitnud, olen tahtnud süveneda pinna all toimuvasse, leida oma tõde. Kunsti peamine võlu seisnebki minu jaoks selles, et autor võib püstitada ükskõik kui ebamugavaid küsimusi,“ tunneb ta.