Lauljatar Sissi ei karda vananemist tänu vanaemale. „Hoopis ootan põnevusega, millal tulevad esimesed kortsud, hall juus ja elukogemus.“

Või see teine kord, kui Manna, teades, et Sissi meeletult tormi ja äikest kardab, lapselapse öösel äratas ja vihma kätte õue tantsima viis. „Keerutasime seal õunapuude all, see öö õpetas mind äikest armastama,“ nendib Sissi. „See oli väga ilus vaatepilt,“ kinnitab Maire. Hiljem kasutas Sissi sama nippi täditütarde peal ja selgi korral sai maailm kaks äikesearmastajat juurde. „Seda eneseusku, mida Manna mulle oma tegevuse ja toetusega süstis, seda ei saa keegi mult võtta,“ lausub Sissi tänulikult.

Maire jutustab, et tema kasvatusnipid olid nähtamatud, ent siiski olemas.