NII TORE HOBI! Tiit Pruuli kogub postkaarte maailma pühadest paikadest

Kaartide geograafiline diapasoon on väga lai – Gröönimaast Antarktikani. Aasiast on palju postkaarte, eriti Taist, Indiast, Indoneesiast. Märksa vähem on neid Ameerika mandrilt, mis on mõnevõrra arusaamatu, arvestades katoliiklaste suurt hulka Lõuna-Ameerikas ja erinevaid lahkusulisi Põhja-Ameerikas. Hoopis vaeslapse osas on araabia maad, välja arvatud turistlikumad riigid Maroko ja Egiptus. Teatavasti ei tohi Allahit kujutada, samuti pole mošeede kaardid väga populaarsed. „Kui minu teises ja mõnes mõttes tõsisemaski kollektsioonis – Eesti merendusajaloo postkaartide ja fotode hulgas – on tõesti haruldusi ja kalleid kaarte, siis kirikukaardid on reeglina kõik sellised turistide suveniirkaardid, mis maksavad euro või paar. Aga nende väärtus peitub muus. See on kogu, mida igaüks võib endale lubada, pole keeruline ega kallis hobi,“ märgib kollektsionäär.