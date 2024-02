TEENETEMÄRK 2024 | President tunnustab teenetemärgiga Aime Tolgat, kes on töötanud proviisorina 60 aastat! „Apteegi võlu on isemoodi lõhn ja vaikus.“

AIME ON LEGEND: Aime aasta on tähenduslik – augustis täitus tal 60. tööaasta, novembris tähistas naine 85 aasta juubelit. „Kursusekaaslased on ammu pensionil,“ naeratab Aime, kes on jätkuvalt ametis Kohtla-Järve polikliinikus asuva BENU apteegi juhatajana.