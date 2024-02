KÜSIMUS, MIS ON PÜSINUD AASTAID: kas skandaalne ning kordumatu lauljanna Amanda Lear sündis mehe või naisena?

OTSEKOHESUS ON VOORUS: „Enne laulmisega alustamist olin ma modell. Ja teate, mida ma ütlen? See on maailma kõige igavam töö. Sulle makstakse raha ainult välimuse eest, see on ebamoraalne ja rumal. Põhimõtteliselt olin ma lihtsalt riidepuu ...“