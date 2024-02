ET VAIM EI ROOSTETAKS | Ristsõnade lahendajate klubi täidab ka seltsielu eesmärki

Mõni tuli ja arvas, et me siinsamas ristsõnu lahendame, aga tegelikult me neid siin ei lahendagi,“ avaldab Maimu. Nimelt on kõigil klubilistel igas kuus ilmuvad Ristik ja Super Kuma koju tellitud ning ülesandeid püütakse lahendada iseseisvalt. Pooleteise tunni pikkune kokkusaamine on vajalik, et leiaks täite üksi lahenduse otsimisel tekkinud tühjad read ja lüngad. Mitu pead on ikka mitu pead!