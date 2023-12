Kadrina kooli andekas neiu jõuab oma esimese heliplaadini: „Ühe laulu peale läheb mul tund-kaks.“

Neiu meenutab üht erilist hetke, mil tema juurde tuli pärast kontserti ukrainlanna, silmad veekalkvel. „Ta ei saanud ilmselgelt ühestki eestikeelsest sõnast aru, mõte jäi segaseks, aga see kõik puudutas teda. Ta ütles mulle, et kuulis mu loomingus Jumalat.“ Leegi Brigitte sõnul on seda kõike võimalik luua läbi puhta, vahetu ja ehtsa. See on tema jaoks lihtne. „Ma panen sisse siiraid emotsioone, see läheb kuulajatele hinge ja nad tunnevad ennast selles ära,“ selgitab ta. Loomine on Leegi Brigitte jaoks eriline kogemus – see on sügav ja kaunis ning aitab sissepoole süveneda. „Lähen alati kuskile omasse maailma, unustan ümbritseva. Mulle meeldib.“