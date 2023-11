Liigesehädade leevendus ilma tugevate valuvaigistiteta

Teadusuuringud on tõestanud, et liigesepõletike puhul saab abi India viirukipuu ehk bosvellia ekstraktist. Viirukiekstrakt sisaldab bosvellhappeid, millel on efektiivne põletikku pärssiv toime. Paljude arstide kogemus on näidanud, et viirukiekstrakti abil on krooniliste põletikuliste liigesehaigustega patsientide enesetunne oluliselt paranenud. Alanenud on liigeste tursed ja jäikus, vähenenud valu ning ning paranenud liigeste liikuvus ja koormustaluvus.