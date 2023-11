Lauljakarjäärile uue hoo sisse saanud Merlyn Uusküla teise lapse saamisest: «Astroloogilised kaardid näitasid, et polnud õige aeg.»

Merlyni sõnul tasub astroloogilist kaarti jälgida ja teha just neid asju, mida tähed soosivad. „Hetkel on mul esiplaanil karjäär ja töö, perele lisa planeerimine jäi tulevikku. Sa võid ju ise plaane teha, aga kui kaart soodustab sel hetkel muud, tuleb pigem teha seda, milles täheseisud toetavad. Kui lähed tähtedega vastuolusse ja hakkad vastu rapsima, ei pruugi plaanid minna ootuspäraselt,“ teab lauljanna.

Tema sõnul on iga naise astroloogilises kaardis sees aeg, millal ta jääb näiteks rasedaks või saab emaks. „Isegi kui endal on tunne, et nüüd oled valmis, tasub seda kaarti jälgida.“